Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Nicolás (27 años, La Molina). Doctora Moro, me complace saludarla. Soy un joven desafortunado en el amor porque la mujer que ocupa mi mente y corazón no me hace caso, ella cree que soy un nerd.

Le cuento mi triste historia. Julieta es el nombre de mi amor imposible, por así decirlo. La conocí hace un año en mis clases de inglés. Desde que la vi me pareció una mujer hermosa. Cuando la empecé a tratar, me di cuenta de que era muy alegre, extrovertida y divertida. Nos hicimos amigos.

"Juli" siempre me invitaba a fiestas de sus amigos, a reuniones en bares o a conciertos, pero yo nunca podía ir porque coincidían con exámenes o trabajos grupales de la universidad. Yo estudio la carrera de Física pura en la Universidad Católica.

A los ocho meses de conocerla, la invité a un restaurante para proponerle que sea mi enamorada. Ella, al escuchar lo que dije, comenzó a reírse y me contestó que dejara de hacer bromas. Entonces, me arrodillé y le respondí que hablaba en serio. Se quedó muda y salió del local. Yo la seguí y en la calle me dijo que era imposible que estemos juntos porque yo no era su tipo de hombre, que a ella le gustaban los chicos más sociables y que yo le parecía un nerd.

Eso me dolió y molestó. Es cierto que prefiero estudiar, que me gusta quedarme en casa viendo una película y que no soy muy "amiguero", pero creo que puedo enamorarla.

Desde entonces no he vuelto a decirle nada sobre el tema, pero sigo pensando en ella. ¿Qué hago con este amor que me consume, doctora Magaly?

Ojo al consejo

Estimado Nicolás, eres un hombre con muchas cualidades y virtudes. Si Julieta te ha dicho que prefiere a otro tipo de caballeros, debes dejar de pensar en ella. Cuando menos lo pienses, encontrarás a una chica que sepa apreciar tu forma de ser. No cambies solo por impresionar o enamorar a alguien más. Reconoce que vales mucho. Suerte.