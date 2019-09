Magaly Moro

David (29 años, Independencia). Doctora, estuve saliendo con una chica desde el año pasado, pero de un momento a otro se alejó de mí por el hecho de que no saqué mi título de la universidad. Martha es una doctora hermosa y capaz, aunque muy exigente. La conocí en una clínica, en el área de Otorrinolaringología. Yo no escuchaba bien del oído derecho y fui a atenderme una mañana. Desde que la vi quedé asombrado no solo por su belleza, sino por su inteligencia.

Tras cuatro citas médicas, no solo volví a escuchar bien, sino que conseguí su número celular. Como era una chica ocupada, dedicada a su trabajo y a sus estudios (me dijo que es licenciada y que tiene una maestría), tuve que esperar casi cinco meses para salir con ella. Fuimos a un bar del Centro de Lima, donde tomamos unas cervezas. Me di cuenta que yo también le agradaba, así que le pude robar un beso.

Después del primer encuentro, salimos dos veces más, pero en esas oportunidades ella me empezó a hacer preguntas relacionadas a los estudios. Le dije que había egresado hace unos años de una universidad pública y que era bachiller en Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, porque mi trabajo me quitaba mucho tiempo no pude sacar mi título. Fui sincero, pero esto la desencantó y dejó de hablarme. Lo de Martha me hizo reflexionar y hoy en día estoy avanzando una tesis para titularme. No lo hago por ella, sino por mí. Sin embargo, quisiera volver a verla. Mi duda es: ¿cree que ella exageró o hizo bien en alejarse?

Estimado David, la reacción de Martha me parece exagerada. Fuiste sincero y le explicaste el motivo por el cual no pudiste sacar tu título. Sin embargo, debes tener en cuenta que ella tiene un nivel de exigencia muy alto para escoger una pareja sentimental. Si deseas retornar con ella, no debes olvidarlo. Mucha suerte.