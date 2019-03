Me decepcionó como rockero

Elizabeth (24 años, Magdalena del Mar). Señora Moro, hace un par de meses empecé a salir con Juan, aunque a él le gusta que digan John. A pesar que estudió economía, nunca ejerció su carrera.

Lo conocí hace casi tres meses en un concierto de rock por el Centro de Lima. John estaba entre el público y resaltaba del resto por su polo de The Beatles, mi banda favorita. Nos estuvimos mirando gran parte de la noche hasta que él se acercó para iniciar conversación.

Debo confesar que, aquella vez, estaba bastante pasada de tragos, y sin mucho conocernos terminamos besándonos a la salida del concierto. Intercambiamos números y mantuvimos comunicación. Lo que me llamó la atención, de aquella primera conversación, fue que me contó que tenía una banda tributo a The Beatles.

Conforme pasaron las semanas, esperé con ansias la invitación de John para escuchar y verlo tocar en un tributo a The Beatles. Tenía altas expectativas, porque él me había hablado maravillas, que tenía sus fans y que él tocaba la guitarra como el mismo John Lennon. Hasta que llegó el día.

Se habían congregado varias bandas tributo de The Beatles, pero cuando llegó su momento de tocar fue espantoso. Nunca había escuchado tan pésima interpretación de una banda tan genial como es The Beatles. Después de escucharlo sentí que no quería saber nada de mi banda favorita por un buen tiempo.

Al finalizar me preguntó mi opinión y le dije lo que pensaba. Se molestó conmigo y me trató de ignorante. Han pasado tres días desde que hablamos, ¿debería seguir saliendo con él?

OJO CONSEJO:

Querida, será difícil que lo veas con otros ojos luego de esa experiencia. Ambos se han herido con sus palabras y si no pueden perdonarse lo mejor es dejarlo ahí.

HAY MÁS...