Me dejará por un trabajo

Emilia (29 años, Ate). Doctora Moro, el hombre de mi vida ha decidido alejarse de mí y de sus hijos, todo “por un futuro mejor”, según sus propias palabras.

Todo marchaba bien hasta que un día llegó a la casa y me dijo que le estaban haciendo una oferta laboral que no podía rechazar y que nos daría mayor estabilidad económica.

Al enterarme, me alegré mucho por nosotros y nuestros dos niños. Sin embargo, lo peor llegaría minutos después. “Debo irme a vivir a Ancón”, me dijo.

Al escucharlo, le pregunté si acaso se trataba de una broma. Lo que él estaba planeando era irse, mudarse, dejar a su familia y regresar solo sus días de descanso.

Sin duda, me molesté, le reclamé cómo era capaz de abandonarnos, y le dije que la solución era que se levante más temprano y no irse.

¿Mudarse, doctora? No es para tanto. Pero él insiste y asegura que es necesario, que debo ser comprensiva y apoyarlo.

Señora Moro, algo me dice que hay una razón muy fuerte detrás de esa decisión tan radical.

Pienso incluso que hay otra mujer en su vida y que todo esto es una excusa cobarde para dejarme.

No pensaría de esa forma de no ser porque ya hemos tenido problemas antes por terceras personas. Sin embargo, le perdoné cuando me dijo que no volvería a fallarme.

Ahora todo parece muy claro y yo no sé qué hacer. Mis dos hijos están muy pequeños aún y no quisiera que se quedaran sin padre.

Dios mío, doctora, ayúdeme, bríndeme un consejo. Siento que la tristeza acabará conmigo.

OJO CONSEJO:

Estimada Emilia, no te atormentes creando historias. El diálogo debe primar. Ayúdalo a buscar más opciones para que vea que la solución no es mudarse. Mucha suerte.

