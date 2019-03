Me dejó por no ser adinerado

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Emilio (47 años, Puente Piedra). Lo intenté doctora, hice todo por mi hasta ahora esposa Luzmila.

Nosotros llevamos más de 30 años juntos y tenemos dos hijas que ya hicieron sus respectivas vidas. Yo siempre luché por ellas, me esforcé en darles todo lo que se merecían, pero parece que nunca fue suficiente, sobre todo para Luzmila, el gran amor de mi vida, quien me ha dejado destrozado.

Después de que mi segunda hija se casó, Luzmila y yo nos quedamos solos y yo día a día trabajaba arduamente para complacer sus caros y exigentes gustos. Siempre creí que ella valía la pena y que nunca se alejaría de mí si yo le daba todo lo que ella quería, pero me equivoqué.

Al parecer, mi esposa esperaba que nuestras hijas se fueran para que de inmediato me cambiara por otro.

Casi al instante, después de que mi hija se mudara con su esposo, mi mujer tenía las maletas hechas y estaba lista para marcharse.

Cuando le pregunté por qué me dejaba, ella dijo que no se podía conformar con las migajas que yo le ofrecía, que una mujer como ella merecía más que eso y que solo se había quedado tantos años a mi lado para no lastimar a nuestras hijas.

En ese momento me sentí utilizado. Durante mucho tiempo lo había entregado todo por ella, dejé de salir con mis amigos, me alejé de mis familiares para poder trabajar más horas ¿para que ella me pagara de esta manera?

¿Qué hago, doctora? No puedo obligarla a quedarse a mi lado. Tal vez si trabajo el doble, si le ofreciera algo más podría... ya no sé qué pensar ni qué hacer. ¿La dejo ir o lucho por su amor?

OJO CONSEJO:

Emilio, no puedes luchar por alguien que no te valora. Será doloroso, pero podrás salir adelante sin ella, pídele ayuda a tus hijas, estoy segura que lo superarás.

