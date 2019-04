Por: Magaly Moro

Daniela (23 años, San Miguel). Nunca pensé que alguien que dice amarme me juzgara por mi pasado, doctora.

Desde hace unos meses he estado saliendo con Pedro, un chico de mi barrio a quien conocí en mi niñez. Nosotros fuimos amigos por muchos años, pero desde que entramos a la adolescencia nos distanciamos.

Ahora que ya somos jóvenes, hemos comenzado a retomar nuestra amistad. Todo marchaba bien, él me invitaba a salir cada vez más seguido, iba a mi casa siempre con rosas o chocolates, me hacía sentir que él era el indicado.

Hace unas semanas me pidió que seamos enamorados y yo acepté encantada. Sin embargo, su actitud cambió a raíz de nuestro primer y último encuentro sexual.

A decir verdad, él no es un experto en la intimidad, pero el amor es más que eso, o al menos eso creía yo.

Después de nuestro encuentro, él me preguntó: “¿No eres virgen, verdad?”. Yo, con toda naturalidad, respondí: “No, dejé de serlo con mi segundo enamorado, a los 19”.

Él se enfadó y comenzó a tratarme mal. Al principio era un fastidio, pero luego fueron cuestionamientos sobre la cantidad de veces que había estado con alguien.

Cuando le increpé que él no tenía ningún derecho de juzgarme por mis relaciones pasadas, me miró con mucho enojo y me dijo: “Tienes razón, no vales nada”, y se fue.

Me dejó por no ser virgen, señora Moro. Lo peor es que ha logrado hacerme sentir culpable, como si mi vida sexual me hiciera menos. No sé qué hacer. Ayúdeme. Aún lo amo.

OJO CONSEJO:

Estimada Daniela, no te sientas culpable; si un hombre te juzga por tu pasado, no vale la pena. Cada uno es libre de tomar decisiones acerca de su intimidad.

