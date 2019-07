Me dejó por su asesor de tesis: "fui a su universidad y los encontré"

Por: Magaly Moro

Mijael (21 años, San Juan de Lurigancho). No entiendo qué fue lo que hice mal, doctora. Esto es una locura, no sé qué acción tomar. Desde hace un año, inicié una relación con Micaela, una mujer aplicada y muy estudiosa que siempre pensó en crecer profesionalmente. Una cualidad que todo el tiempo elogié y que me motivó a estar con ella.

Por eso, cuando me dijo que presentaría su tesis no pude estar más que feliz.

Buscó a un asesor de la universidad, un profesor nuevo que estudiaba a fondo el tema de su interés y comenzó a encontrarse con él. Primero dos, y luego tres y hasta cuatro veces por semana. Aunque se me hacía raro que se quedara hasta altas horas de la noche, nunca pensé mal de ella, pero un día, con intención de sorprenderla, fui a su universidad y los encontré. Al acercarme a ellos vi como él le tomaba el rostro para besarla.

En ese instante me quedé perplejo. No creí que mi adorada Micaela le respondiera el beso. Parecían dos adolescentes, pero lo peor vino después, cuando le encaré su infidelidad.

Ella lo aceptó y lejos de decirme que corregiría su error, me gritó que ya no me quería porque nunca la hice sentir mujer, que mis besos eran fríos y sin amor, que nunca la amé como ella quería.

Humillado y derrotado, me fui. Caminé por varias horas y llegué tarde a mi casa.

Desde ese día he pensado qué hacer para recuperarla, cómo hago para que vuelva a amarme. Yo sé que con el tiempo ella se dará cuenta de su error y podremos seguir juntos. Ayúdeme, doctora, por favor.

OJO CONSEJO:

Mijael, debes aprender a aceptar una partida. Tu relación acabó y no hay marcha atrás. Voltea la página y busca la felicidad en ti mismo, no te merecías ese trato. Suerte.