Magaly Moro

Angela (42 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, me encuentro en una situación muy vergonzosa, a pesar de no ser yo la que he fallado.

Conocí a Carlos en el mercado donde trabajo. Él era negociante y tenía un puesto alquilado, aparentemente muy rentable. Cuando empezamos a salir, me comentaba que tenía algunos “problemitas” económicos y que a veces con el negocio no le alcanzaba, así que yo me ofrecí ayudarlo porque tenía los recursos, ya que gracias a Dios a mí me estaba yendo muy bien. Al inicio le prestaba cantidades pequeñas como 200 o 400 soles y él me las devolvía en menos de una semana. Sin embargo, cada mes me pedía un poco más de dinero y ya se demoraba en pagarme. Eso me parecía extraño, y le pregunté qué estaba pasando, por qué quería tanto dinero. A lo que Carlos me respondió que era un asunto familiar.

Luego de dos semanas, él seguía pidiéndome dinero, pero ya no me devolvía nada; sin darme cuenta ya me debía 5 mil soles. Cuando intenté llamarlo ya no contestaba su celular y me había bloqueado en redes sociales. Lo busqué en su local y la dueña me dijo que se fue debiendo 3 meses de renta, que ahora yo debía pagar porque me había puesto como garante.

Doctora, he intentado comunicarme con él de mil maneras, pero ha sido inútil. Desapareció del mapa y me dejó con una deuda enorme. Fuera de mi dinero, la señora no deja de atormentarme todos los días por su pago, ¿qué hago? Estoy desesperada.

Ojo al consejo

Angela, evidentemente, fuiste víctima de un engaño, él nunca quiso algo serio contigo y solo te utilizó. Debes aceptar esto y seguir. Por otro lado, no tienes por qué cargar con su deuda, habla con la señora y cuéntale lo sucedido, así las dos se apoyan y lo denuncian. Lamentablemente, la única manera de que puedan recuperar su dinero es por la vía legal. Suerte.