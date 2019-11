Magaly Moro

Thiago (33 años, Breña). Doctora Magaly Moro, estoy muy fastidiado e indignado con Sonia, la mujer con la que he convivido por casi cuatro años. Nuestro romance fue muy bonito al inicio, pero cuando fuimos a vivir juntos, me di cuenta de que era demasiado infantil. Siempre quería estar con su mamá y familia, no aceptaba que éramos una pareja. Me alteraba tener metida a su madre en mi casa, por eso trataba de demorarme en el trabajo con cualquier actividad extra o con mis amigos.

En una de esas salidas, conocí a Melissa, una mujer hermosa. Siendo sincero, me gustó y nos fuimos a la cama. Al comienzo me sentía mal por haber hecho eso, pero sentía de cierta forma que Sonia se lo estaba buscando. Ella me alejaba con sus numerosas visitas en la casa. Estuve viviendo un amor de tres por dos meses, hasta que una noche Sonia me fue a recoger al trabajo y me vio en la tienda de la esquina con Melissa, es decir, “la otra”, como muchos la llaman. Como comprenderá, mi conviviente me hizo un escándalo en la calle y, luego de intentar golpearme, me terminó; pero antes de retirarse me dijo que me iba a destruir la vida.

Semanas después me llegó una carta, en la cual indica que me está denunciando por daños morales debido a mi infidelidad. Ni siquiera sabía que podía ir preso por ser “alegrón”. Ahora no sé qué hacer. Le escribí en redes sociales para decirle que estaba loca, pero no responde. ¿Será verdad esa denuncia o solo estará asustándome? Doctora, necesito su consejo.

Ojo al consejo

Thiago, jugaste con los sentimientos de alguien y eso parece no importarte. Piensa que tienes familiares mujeres y no te gustaría que pasen por una situación similar. Por otro lado, el mejor consejo que te puedo dar es que pidas asesoría para verificar la legalidad de ese documento que ha llegado a casa. Tus malas decisiones pueden costarte muy caro.