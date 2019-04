Me desesperan sus estornudos

Por: Magaly Moro

Katherine (34 años, San Martín de Porres). Doctora Moro, desde pequeña he tenido poca paciencia. Mi mamá me contaba que, cuando era una niña, si una cosa no me gustaba lo decía o simplemente no lo recibía. Y creo que con el pasar de los años no he cambiado esa parte de mi carácter.

Renuncié a dos trabajos porque en uno me hicieron esperar demasiado tiempo para un aumento de sueldo; y en el otro tenía una jefa que era una total inepta, se equivocaba de manera constante haciendo quedar mal al grupo y no era capaz de pedir disculpas.

Mi poca paciencia también ha afectado mis relaciones de pareja. Mi relación más larga duró un año. Salí con muchos hombres, pero al poco tiempo me cansaba de algún defecto que les encontraba. He llegado a pensar que no encontraría a alguien con quien congenie, hasta que conocí a Eduardo. Él me lleva un par de años y es el hombre más paciente del mundo. Hemos estado saliendo desde febrero, y ya me ha conocido en mis momentos de estrés laboral e impotencia cuando las cosas no me salen bien. Es muy bueno.

Sin embargo, con el cambio de clima me he dado cuenta de que Eduardo es alérgico. Una vez estuvimos almorzando y empezó a estornudar. Como correspondía, le dije “salud”, pero no dejaba de estornudar y me estaba desesperando. En ese momento no le dije nada, pero, desde esa fecha, a veces le dan esos ataques de estornudos interminables que me desesperan. Una vez los conté y llegó a 15. Ya ni me provoca decirle “salud”. Doctora Moro, ¿qué me aconseja?

Querida, la paciencia es una virtud. No te molestes por algo que él no puede controlar y trata de comprenderlo. Es posible que su alergia tenga tratamiento.

