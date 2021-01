Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Juliana (23, Pueblo Libre). Doctora Moro, lo que le voy a contar parece un chiste, pero es una anécdota. Ahora mismo me siento como una payasa de la que se ha burlado todo el mundo y el culpable es Julián, mi pareja.

Nosotros estamos juntos hace 6 años. Él ha sido mi único enamorado y hasta con quien perdí la virginidad. Desde que lo vi por primera vez, me enamoré perdidamente. A lo largo de nuestra relación, siempre lo he respetado, jamás le he sido infiel ni nada. Sin embargo, Julián no me ha respondido de la misma manera. Por el contrario, me ha engañado en más de una ocasión.

Hace un año y medio yo desaparecí de su vida por una de sus traiciones, pero Julián hizo mil cosas para que lo perdonara y me juró que esta vez las cosas serían diferentes. Incluso, para que creyera en su cambio, pagó varias terapias de pareja para reconstruir la confianza. ¡Ay, doctora! Otra vez me vio la cara de tonta.

Juli me suele decir bebé, “mi única bebecita”, pero como las mentiras tienen patas cortas, descubrí que le decía bebé a cuanta mujer le escribía al WhatsApp. Prácticamente, éramos una guardería, una comunidad.

Señora Moro, me arrepiento de haberlo perdonado tantas veces. Es importante reconocer a quién tenemos al lado. Lo peor de todo es que me culpa por la depresión que dice tener. “Sin ti no quiero vivir”, me dice por mensajes y llamadas.

Hasta me ha amenazado con atentar contra su vida si no regreso con él. Yo estoy decidida, lo quiero desaparecer de mi vida, ¿cómo doy fin a esta relación? Ayúdeme.

Ojo al consejo

Querida Juliana, es lamentable el maltrato psicológico que estás recibiendo por parte de tu expareja. Afortunadamente, reconoces que te está manipulando.

Lo que yo te aconsejo es que te comuniques con algún familiar de él y le cuentes lo que sucede, a fin de que le proporcionen ayuda psicológica. Definitivamente, Julián no está bien. Suerte.