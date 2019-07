Me dicen “Rubí” por mi galán: "Lo peor de todo es que también me dicen la 'Sheyla Rojas sin HD'"

Por: Magaly Moro

Roxana (25, San Juan de Miraflores). Señora Moro, estoy siendo víctima de todo tipo de críticas y comentarios porque inicié un romance con un empresario de Gamarra que me lleva algunos años. Su nombre es Roberto, tiene 52 y no puedo negar que es dueño de una cadena de tiendas muy prósperas. Lo conocí en una discoteca y yo soy de las mujeres que piensa que para el amor no hay edad. Seré sincera al admitir que no es guapo, incluso se le ve un poquito acabado; pero es muy engreidor, siempre me llena de detalles y me lleva de viaje tanto al interior del país como al extranjero. Hemos conocido Colombia, México, España, Francia y la lista sigue. Además, hace poco me regaló un auto.

Creo que esta es la razón por la que me juzgan. Dicen que lo mío no es amor al chancho, sino al chicharrón; incluso me han bautizado como “La Rubí de San Juan de Miraflores”. Lo peor de todo es que también me dicen la “Sheyla Rojas sin HD”. Doctora, estas palabras me hieren, porque yo realmente lo quiero. Yo no me meto en la vida de nadie. No sé por qué me tratan tan mal; creo que es pura envidia. Hasta han creado rumores de que soy la manzana de la discordia del matrimonio de mi actual pareja. Pero la verdad es que, cuando lo conocí, su relación ya estaba mal; él me decía que vivía con su esposa, aunque ya no tenían nada. Yo confío en Roberto.

Lo que no puedo superar es todo este maltrato emocional que estoy recibiendo. Por favor, ayúdeme. Necesito un consejo. Busco demostrar que no soy interesada; además, quiero que me dejen vivir mi vida.

OJO CONSEJO:

Estimada Roxana, solo tú conoces tu corazón y las intenciones que tienes con Roberto. No debes demostrarle nada a nadie, pero sé muy cuidadosa con tu relación. Suerte.