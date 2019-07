Me dijo que era ingeniero: "No podía creer lo que estaba viendo, era poeta"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Camila (38 años, Pueblo Libre). Doctora, he sido burlada de la forma más ruin. Rodrigo, el hombre de quien me enamoré perdidamente, me ha estado engañando por más de 6 meses.

Cuando lo conocí, me deslumbró diciéndome que había estudiado Ingeniería Civil, que era una profesión envidiable y que el futuro que le vaticinaba era grandioso, de mucha fortuna.

Ingenuamente le creí y acepté salir con él. A las pocas semanas ya estaba muy ilusionada y decidimos ser enamorados. Todo fue muy bello, muy romántico.

Debo admitir que es una persona muy detallista y tierna. Cuando le preguntaba qué opinaba de los obsequios caros, siempre me decía que no le gustaba presumir su opulencia. Todo marchaba muy bien, incluso alguna vez hablamos de compromiso. Sin embargo, una noche todo cambió.

Rodrigo me dijo que no podíamos vernos porque tenía que quedarse en una reunión de trabajo para hablar de planos y construcciones, entonces decidí salir con mis amigas a tomar algo a nuestro bar favorito. Cuando llegamos, nos dijeron que esa noche habría un recital, pero no nos importó mucho, así que igual nos quedamos. Para mi sorpresa, después de varios minutos, Rodrigo estaba de pie en el escenario, leyendo versos mientras todos aplaudían. No podía creer lo que estaba viendo. Él no era ingeniero, era poeta.

En ese momento armé un escándalo y le reclamé por qué me había engañado así. Todos sabemos que nadie puede ser exitoso en la vida escribiendo poemas, doctora. No sé qué hacer, aconséjeme por favor.

OJO CONSEJO:

Camila, escucha a Rodrigo y deja que te explique por qué te mintió. Si consideras que, para amar a alguien, tener una buena profesión y dinero es más relevante, aléjate. Suerte.