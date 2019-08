Magaly Moro

Tatiana (40 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Moro, nunca pensé que alguna vez fuera a enamorarme de esta forma y menos de alguien 15 años menor que yo. Sí, sé que suena a una locura, pero es real.

Su nombre es Pedro y lo conocí en una reunión de trabajo, hace 6 meses. Los primeros días pensé que se trataba de una aventura, algo del momento, pero después de conocernos cada vez más, noté que había una conexión mayor, algo que nos llevaba a otro mundo.

Los primeros meses pensé que se trataba de una emoción, pero ya ha pasado bastante tiempo y después de algunos encuentros, siento que me estoy enamorando de él.

Aún no hemos hablado de iniciar una relación porque me da pánico pensar en eso, él es tan joven. Los chicos a esa edad son volubles, un día están conformes y al día siguiente no saben lo que quieren. Sí, quizá sean prejuicios míos, pero no puedo sacarme eso de la cabeza. No quisiera salir lastimada después de un amor intenso.

Mi exesposo me engañó con mi mejor amiga, después de eso no ha sido fácil para mí confiar en alguien. Salía con chicos de distintos lugares, pero nunca me establecí con ellos, ni siquiera tenía el interés de hacerlo, pero ahora que veo que podría sentir algo más que placer, me preocupa.

No tengo hijos y aunque no lo crea, me siento bien así; sin embargo, Pedro llegó a hacerme sentir feliz. Siento que él podría ser la persona que estuve buscando, pero no quiero crearme falsas expectativas. ¿Qué debo hacer, doctora?