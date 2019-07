Me enamoré de un abuelito: "No sé cómo pasó, pero desperté en los brazos de don Fernando"

Por: Magaly Moro

Mishelle (25 años, La Molina). Doctora, soy una joven estudiante de Enfermería que trabaja cuidando abuelitos para obtener dinero. No puedo negarlo, me iba muy bien hasta que un día mi mejor amiga me pidió que cuide a su abuelo Fernando. A partir de ese momento empezó mi desventura.

Al principio me pareció el típico señor de casi 60 años, testarudo, necio y hasta rebelde. Como es mi costumbre, decidí ganarme su confianza para hacer el trabajo menos tedioso. Al comienzo fue complicado, pero ambos nos fuimos encariñando. Hace tres semanas ingresé a su habitación para cuidarlo y lo encontré desnudo, al verme dijo: “Te estaba esperando, cariño”. Inmediatamente, traté de vestirlo. Tengo que confesar que para tener esa edad se veía como galán de película para adultos, y eso me puso nerviosa. Después de esa sorpresa teníamos algo más de confianza.

Una noche él sacó unas botellas de whisky, puso discos de rock clásico y empezamos a tomar mientras hablábamos de todo un poco. No sé cómo pasó, pero desperté en los brazos de don Fernando. En vez de asustarme, me quedé mirándolo. Él despertó y me dijo que tuvo la noche más salvaje de su vida.

Desde entonces decidimos ser cómplices de locuras y travesuras, como dos amantes cautivos. Sin embargo, hay algo que nos atormenta, a pesar de que somos adultos y podemos disfrutar este amorío sin culpa, temo lo que diga mi mejor amiga. Sé que se enojará demasiado cuando se entere que estoy intimando con su pariente. No quiero perder su amistad. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Mishelle, para que puedas disfrutar al máximo este romance, lo mejor será que seas sincera con tu mejor amiga. Si ella los quiere, los entenderá. Suerte.