Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lucía (25 años, San Juan de Lurigancho). Estimada doctora Magaly, me he enamorado perdidamente de un hombre de buen corazón y muy trabajador; sin embargo, mi familia se opone a este amor solo por el hecho de que él es cobrador de combi.

Conocí a Jorge hace ocho meses en el paradero que queda cerca de mi casa. Allí tiene su local la empresa de transportes de la línea a la que subo para irme a mi trabajo.

La primera vez que hablamos se portó muy amable conmigo al cobrarme el pasaje. Como siempre subía en el mismo paradero y a la misma hora usualmente, coincidíamos. Yo siempre me sentaba cerca de la puerta de la combi. Así, durante el trayecto a mi trabajo solíamos conversar. De esta forma, nos hicimos amigos. Descubrí que teníamos muchas cosas en común. Ambos estudiábamos idiomas. Él deseaba ser traductor. Además, le gustaban mucho las mascotas, al igual que a mí. Tenía pensado tener su propio albergue de gatos y perros abandonados. Yo también.

Así, poco a poco, me enamoré de él. Jorge también sentía lo mismo por mí y me lo dijo. Nos hicimos novios. Hace un mes decidí contarles a mis padres sobre él, lo cual fue un error. Ellos inmediatamente se opusieron. No lo quieren porque es un cobrador, dicen que siempre lo será, que no va a prosperar y que no tengo un futuro con él.

Estoy desesperada, doctora. Mis padres están equivocados porque sé que Jorge tiene grandes planes para su vida. ¿Qué puedo hacer para que mis padres cambien de parecer y lo acepten?

Ojo al consejo

Estimada Lucía, conversa nuevamente con tus padres. Sería genial que en esta ocasión te acompañe Jorge. Él mismo les puede contar sus planes a futuro y, de esta forma, demostrarles que es un joven con proyección y muchas ganas de salir adelante. No es justo que lo juzguen por su actual trabajo, el cual no tiene nada de malo. Mucha suerte.