Me enamoré de un colega

Tatiana (29 años, Surquillo). Doctora, soy profesora de lenguaje en una institución privada y me encargo de preparar académicamente a los niños durante los meses de verano para que puedan alcanzar un buen rendimiento en la época escolar. La docencia realmente es mi pasión y gozo mucho al ver a mis alumnos esforzarse, porque sé lo complicado que debe resultar para ellos estudiar en lugar de estar en la playa o en el parque; creo que por eso me gusta tanto enseñar durante estos meses.

Siempre el colegio ha sido muy tranquilo en verano; sin embargo, este año ingresó Santiago, un profesor de matemáticas que reemplaza al docente Sergio, quien tuvo que viajar.

Los primeros días de enero lo vi muy callado y solo conversaba con sus alumnos, pero luego de que entablamos conversación en la reunión de docentes, empezó a tener más cercanía conmigo, y no me disgustó.

Es un hombre apuesto e inteligente, la combinación perfecta. Salimos por unas semanas y hace unas noches me confesó que se iría de viaje en marzo, porque tenía que volver a Chiclayo, en donde tenía un puesto fijo.

Me quedé sorprendida; no me parecía justo. Habíamos congeniado tan bien como para que esto se quede solo en una ilusión de verano. Santiago me dijo que podía visitarlo y si quería podía irme a vivir con él, pero no creo que pueda dejar mi vida solo por alguien que estoy conociendo; aunque nos llevemos bien, tengo dudas sobre nosotros. Doctora, pienso en el futuro y temo que por mi cobardía esté dejando ir al amor verdadero. ¿Qué hago?

Estimada Tatiana, creo que te estás dejando llevar por una ilusión. Tómalo con tranquilidad; quizás solo sea un amor de verano, que no necesite tanta atención.

