Pamela (23 años, Cercado de Lima). Doctora Moro, estoy hecha trizas. Joel, mi exenamorado, me está lastimando de una manera que jamás creí que alguien podría hacerlo. Después de casi 2 años me ha pedido que terminemos y cuándo le pregunté por qué, me respondió que yo era una persona con otros objetivos, que ya no me ajustaba a lo que él quería para su vida. Además, me dijo que me dejo atrapar rápidamente por todas las banalidades del mundo, solo porque disfruto mucho de bailar, a veces fumo y también me tomo algunos traguitos. Nada en exceso.

Pero resulta, señora Moro, que Joel ha decidido volver a su religión. Él es testigo de Jehová y aunque estuvo alejado de su iglesia por mucho tiempo, siempre me confesó que ansiaba “regresar a los pies del Señor”.

Ahora dice que yo soy perjudicial en sus nuevos propósitos, que no soy la clase de chica que su iglesia permitiría porque no estoy bautizada y no sé qué más. Incluso, una vez totalmente ofuscado me gritó “por qué no entiendes que no eres mi idónea, que yo busco una mujer que realmente ame al Señor”. Me parece que todas son excusas, pero estoy dispuesta a convertirme a esa religión por el amor que siento. Todo con tal de estar a su lado.

Así él entenderá que mi amor es más grande que cualquier cosa en la vida. ¿Qué opina usted, doctora?, ¿qué más puedo hacer para demostrarle que no estoy dispuesta a perderlo? Aconséjame, por favor. No quiero perderlo. Sé que él es el amor de mi vida, alguien con quien podré ser enteramente feliz y no pienso dejar pasar esta gran oportunidad.

Ojo, consejo

Pamela, si Joel ha tomado la decisión tajante de terminar la relación, tienes que aceptarlo. No puedes ir detrás de alguien que ya no te quiere en su vida. Sé prudente porque podrías terminar más lastimada. Busca la ayuda de un psicólogo para entender por qué terminó su romance y puedas superarlo. Acepta lo que está ocurriendo y antes de amarlo a él, ámate a ti misma. Suerte.