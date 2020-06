Magaly Moro

Ernesto (25 años, Cercado de Lima). Estimada señora Moro, una hermosa señorita que trabaja como cajera me tiene perdidamente cautivado. Sin embargo, no sé cómo pedirle su número para conocerla mejor. Me da mucho miedo ser rechazado y terminar con el corazón roto.

Le explico. Yo estoy soltero desde que nací, nunca he tenido novia y, para ser sincero, ninguna chica me ha impresionado lo suficiente como para llamar mi atención. Por supuesto, pretendientes y aventuras de una noche no me han faltado, pero nunca he oficializado con alguien, ni he pensado en sentar cabeza, hasta ahora.

A Juliana, así se llama la muchacha de la que le hablo, la conocí un lunes en la tarde. Yo estaba de mal humor por haber hecho una cola tan larga. “Buenas tardes y bienvenido, espero que estés pasando un lindo día”, me dijo con una voz tranquila, melodiosa y amable. Inmediatamente me sentí atraído hacia ella, mucho más cuando observé lo guapa que era, pese a llevar mascarilla. Yo solo atiné a responder un tímido “gracias”. No obstante, no pude dejar de pensar en ella todo el día.

Desde entonces he vuelto religiosamente todos los viernes y sábados a la caja número siete, pero no me he animado a hablarle. Solo sé que es la mujer de mis sueños: linda, atenta y sencilla.

¿Qué debo hacer, señora Magaly? ¿Pedirle su número mientras ella registra mi caja de cereales? Nunca me había pasado algo así en mi vida y realmente quiero tener una oportunidad con ella. Ayuda.

Ojo al consejo

Estimado Ernesto, el amor llega en el momento menos pensado, incluso en plena pandemia. Me alegra que lo hayas encontrado y te sientas ilusionado. Te aconsejo que seas paciente e intentes charlar un poco con ella, pero ten cuidado de no estar interrumpiendo en su trabajo. De esta forma podrás saber si ella también está interesada en ti. Mucha suerte.