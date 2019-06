Me enamoré de una chismosa: "salió conmigo para sacarme información de una vecina"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juan (28, Independencia). Doña Moro, me siento muy apenado porque pensé haber encontrado al amor de mi vida, pero lamentablemente estaba muy equivocado.

Solange es una chica muy atractiva, inteligente y trabajadora. Todas esas características me deslumbraron, aunque había un detalle que no conocía: resulta que es una tremenda chismosa.

Yo puedo entender que haya gente curiosa, que de pronto le intrigue algún aspecto de la vida de alguien. Sin embargo, en su caso, ella parece que trabajara en el FBI. Es más, puedo jurar que no ve televisión ni series solo por andar pegada en la ventana para saber lo que hace el resto. También es una stalker de primera categoría. Estas actitudes me han decepcionado muchísimo.

Recuerdo que, cuando me aceptó la primera salida, asumí que era porque yo le gustaba o al menos había un pequeño interés; pero la verdadera razón por la que decidió salir conmigo en más de una ocasión fue para sacarme información sobre la señora que vive al costado de mi casa. Como soy muy distraído, no me di cuenta de inmediato cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Poco a poco, caí en la cuenta de que quería confirmar si la señora tenía un amante, ya que había visto salir de su casa en más de una ocasión a un joven caballero que no era ni su esposo, ni su hermano, ni su papá.“Yo conozco a toda su familia”, me dijo. Me indigné tanto que no pude callarme y solté: “Oye, eres muy chismosa. Cómprate una vida”. Luego me reí para calmar la situación, pero ella se fue molesta. Lo peor de todo es que me sigue gustando. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Querido Juan, si ya notaste que Solange no tiene el real interés en ti, lo mejor es que te alejes y no te hagas más daño. Ya llegará la indicada y serás feliz. Suerte.