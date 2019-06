Me enamoré, pero es casado

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Ivón (52 años, Rímac). Doctora Moro, me siento sumamente agotada de luchar contra la corriente. Me he enamorado perdidamente y fracasé.

Desde mi juventud, nunca pude mantener una relación estable, siempre terminaba muy mal con mis parejas, quizá porque he conocido a muchos hombres superficiales e inmaduros, pero esta vez creí que sería distinto.

Su nombre es Lucio y tiene casi mi misma edad. Desde que lo conocí, en la oficina, me cautivó su carisma, su inteligencia, además es muy sociable, sin duda un buen compañero.

Desde su llegada nos motivó a salir en grupo, a crear lazos amicales más fuertes, incluso el trabajo se ha vuelto más llevadero. Pero una noche, mientras compartíamos unos tragos, sentí que algo estaba pasando entre nosotros.

Él me invitó a bailar y yo pude, por primer vez, sentir su cuerpo cerca al mío. Fue una sensación muy extraña, pero novedosa para mí. Aunque él no tuvo una reacción ante ello, pude percibir su nerviosismo.

Después de eso, no dejamos de bailar durante toda la noche.

Han pasado casi 8 meses en esa situación, no nos hemos atrevido a decir nada más, solo disfrutamos de la compañía del otro.

Sin embargo, para mi mala suerte, me di con la sorpresa de que él está casado. En ese momento me sentí devastada. Toda mi vida había buscado al hombre ideal y ahora que lo encuentro, está casado.

Tengo 52 años, sé que después de él no podré encontrar el amor nuevamente y eso me aterra. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO

Ivón, no puedes construir el amor sobre la mentira y el dolor de otros. Si él está casado, es mejor hacerse un lado. Expande tus relaciones sociales y conocer a más personas. Suerte.