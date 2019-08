Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Juan Carlos (19 años, Lince). Doctora Magaly, recurro a usted en busca de orientación, tengo un problema que considero muy serio.

Tuve mi primera enamorada a los 15 años. En esa época estaba en la secundaria. Ella ingresó cuando yo cursaba el último año. Desde un inicio me encantó lo alegre y bondadosa que era. A los dos meses de conocerla le pedí que fuera mi pareja y ella aceptó. Cuando terminamos el colegio nos separamos, porque ella se fue a estudiar diseño de modas al extranjero y yo me quedé en Lima preparándome para postular a la universidad.

Luego, a los 17 años, tras ingresar a San Marcos, me volví a enamorar. Esta vez de una compañera de clases. Nos hicimos amigos apenas nos conocimos. Me parecía una chica muy simpática y divertida, nos entendíamos perfectamente. Por estas razones, a los tres meses de conocerla le pedí que fuera mi enamorada y ella accedió. Tuvimos una relación de un año. Ella terminó conmigo porque consideraba que la asfixiaba y que no la dejaba pasar más tiempo con sus amigas. Le pedí continuar con lo nuestro, pero ella no quiso.

Ahora me he vuelto a enamorar de una muchacha con una carrera diferente a la mía. La conocí hace dos meses y siento que es la mujer más maravillosa del mundo. Es una chica guapa, sencilla, estudiosa, bromista y cariñosa. Quiero pedirle que sea mi pareja pero, doctora, creo que debo conocerla más tiempo. Me he dado cuenta que me enamoré muy rápido en mis anteriores relaciones y que eso no es bueno. ¿Qué me aconseja, señora Moro? No quiero que me rompan el corazón.

OJO CONSEJO:

Juan Carlos, en efecto, te enamoras muy rápido. Es necesario conocer por más tiempo a las personas para saber si como pareja realmente serán compatibles.