Me enamoro muy rápido

Johan (26 años, Jesús María). Señora Moro, creo que nunca tendré suerte en el amor. Cuando conozco a alguien y siento que tengo una esperanza para ser feliz, me terminan rompiendo el corazón. A pesar de trabajar en una agencia de relaciones públicas y publicidad, soy bastante tímido. Por lo general, el primer contacto lo tengo por redes sociales, luego algunas salidas casuales, pero siempre me pasa que me ilusiono rápido, veo compatibilidad, reciprocidad en la otra persona y poco a poco se va esfumando. Se alejan de mí con excusas tontas, como “Tengo que estudiar”, “No puedo olvidar a mi ex”, y lo que es peor: “No estoy preparada para una relación”.

Todo el 2018 la pasé mal y me propuse este año no sufrir por esas cosas. Mi amiga Juana me ha dicho que me enfoque en sacar mi tesis, mi trabajo o en estudiar inglés, pero siempre se presenta alguien y creo que por fin podré tener una relación estable, pero no es así. Me entristece.

Lo último fue hace un par de semanas. Estuve saliendo con Angela, una chica hermosa, aún estudia, pero desde un primer momento la comunicación y confianza fluyó. Creí que, en un futuro cercano, podríamos iniciar una relación, pero ella cerró toda posibilidad al decirme que “no tiene tiempo y quiere dedicarse por completo a los estudios”. Me apenó mucho que se alejara, justo el día que en mi trabajo me llamaron la atención y tenía síntomas de gripe. Angela simplemente apagó el celular y no me respondió hasta dos días después. Doctora, ¿acaso hay algo malo en mí?, ¿encontraré el amor verdadero?

Querido, hazle caso a tu amiga. Te darás cuenta de que cuando menos busques el amor este aparecerá. Antes, date tiempo para ti, enamórate de ti primero.

