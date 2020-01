Me encanta un datero de combis: "No sé su nombre, solo sé que lo llaman ‘Chato’”

Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Dora (30 años, Breña). Doctora Magaly Moro, estoy ilusionada con un hombre que creo no merecer.

Soy una mujer licenciada en la carrera de Arquitectura, que trabaja desde hace 10 años. Tengo un sueldo fijo, el cual sobrepasa los 2 mil soles.Todo lo que tengo lo he logrado a punta de esfuerzo y dedicación, pero algo que no he podido encontrar es el verdadero amor.

No suelo enamorarme de cualquiera; sin embargo, desde hace unas semanas un joven datero me roba suspiros cada vez que voy a mi paradero a tomar el bus. Él es delgado, de 1.68 de estatura aproximadamente, tiene unos ojos marrones claros que se ven verde con la luz del sol. Es muy simpático. Aún no sé su nombre, solo sé que lo llaman “Chato”.

Doctora, usted comprenderá que con todo lo que tengo, no es dable que me fije en ese muchacho que seguro con las justas gana para vivir. No es lo que me conviene, pero no dejo de pensar en él.

Cada vez que voy a mi paradero y lo veo diciendo a los choferes esos números que nadie entiende, me encanta; quiero hablarle, preguntarle su nombre e iniciar una amistad, pero mis tontos prejuicios y ego me detienen. Mi voz interior me dice: “Aléjate, ese hombre no es para ti”, y quizás eso sea verdad, pero esta atracción es incontrolable.

Por favor, señora Moro, me urge saber qué hacer con esta ilusión. No es fácil. He intentado cambiar de paradero para no verlo, pero mi bus solo para ahí, ¿será el destino?, ¿debo ver más allá de esa ropa vieja y ese tablero?.

Ojo al consejo

Estimada Dorita, tú y el joven tienen realidades diferentes, ten en cuenta eso, quizás si intentas tener una relación con él, no tengan cosas en común y ese romance no prospere.

Lo que sientes, solo es una atracción física, la cual estoy segura que pasará. Además, no sabes nada de él, puede ser que sea casado y te estás ilusionando en vano. Date un tiempo y te pasará.