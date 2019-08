Magaly Moro

Tatiana (27 años, Surquillo). Doctora Magaly, estoy cansada. Ya no quiero que me vean cara de tonta y me frustra saber que nada puedo hacer.

Hace seis años estoy con Santiago. Llevábamos una relación tranquila, de perfil bajo, porque nunca hemos sido la pareja que se demuestra mucho amor. A pesar de eso, tanto él como yo éramos conscientes del inmenso cariño y admiración que nos teníamos. Sin embargo, todo cambió hace ocho meses, cuando empecé a notar en Santi una actitud bastante distante.

Trataba de mostrarme amigable para que me contara qué le pasaba, pero no conseguía nada; así que empecé a seguirlo para saber qué hacía. “Quizás tiene algún vicio que no me ha contado”, pensé.

Preocupada, lo esperé en la esquina de su trabajo. Luego de veinte minutos, vi que mi novio salía del edificio. Lo seguí lentamente y cuando llegó al paradero se encontró con otra mujer.

Doctora, me quedé fría, sin saber qué hacer. No sabía si gritar o llorar; solo me quedé parada mirando cómo se besaban y reían.

Ante esa terrible escena, solo atiné a irme. Tomé un taxi y me regresé a la casa. Fui tan tonta que ni siquiera los grabé ni les tomé alguna fotografía como prueba de la infidelidad.

Desde entonces, finjo seguir amando a Santiago todos los días. Sé que es ilógico, pero no puedo terminar con él si no tengo pruebas. Él es capaz de negarlo y hacerme quedar como una ridícula celosa incluso con mis amistades.

Necesito su consejo. He pensado volver a seguirlo, pero siento que todo será igual. ¿Qué hago?

OJO CONSEJO:

Tatiana, ármate de valor y enfréntalo. No necesitas pruebas; es suficiente con lo que has visto ese día. Deja de atormentarte teniendo a ese mal hombre a tu lado. Suerte.