Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Angelina ( 27 años, San Juan de Lurigancho). Doctora Magaly, soy una mujer casada y con dos hijos, pero hace dos años aproximadamente me separé de mi esposo Santos porque descubrí que durante meses él estaba buscando mujeres por Internet, exactamente por la aplicación de Facebook.

Eso me indignó tanto que le puse punto final a nuestra relación. Lo boté de la casa, pero después de un par de meses, lo perdoné por mis hijos. Increíblemente volví a salir embarazada de mi tercer bebé. Cuando se enteró me gritó y me pidió que abortara. Me sorprendió mucho su reacción porque se supone que estaba muy enamorado, por eso me rogó para volver. Obviamente yo rechacé y me impuse para que no me haga perder a mi pequeño. Pasaron los días, ya tenía tres meses de embarazo y fui a la casa de mi suegra a contarle que sería abuela nuevamente. Cuando llegué e ingresé con mis llaves, vi que en la sala estaba mi esposo, su madre, sus hermanas y una mujer rubia, a quien no conocía. “Hola, buenas tardes”, dije muy confundida.

Todos voltearon asustados y Santos se acercó muy molesto, me agarró del brazo y me gritó: “No entiendo qué haces acá, pero ya me cansé de esto. Esa hermosa chica que ves allá es mi mujer”. Doctora, tenía otra relación y todos en su familia lo sabían. Eran unos alcahuetes. Salí llorando de ese lugar. Actualmente no sé qué hacer, no voy a poder seguir sola. Tengo 2 niños y uno que está por nacer, ¿cómo los voy a alimentar? Sé que es tonto, pero he pensado en buscarlo para rogarle que vuelva.

Ojo al consejo

Querida Angelina, claro que vas a poder salir adelante. Tienes a tus hijos contigo que son tu mayor motivación. No vas a ser la primera ni la última madre soltera en el mundo. Tus niños merecen tener a una madre feliz, no a una mujer que acepta migajas de amor. Tu esposo tiene la obligación de mantener económicamente a los niños. Consulta con un abogado.