Magaly Moro

Israel (26 años, Comas). Señora Moro, ¿por qué todas las mujeres a las que le abro mi corazón terminan por engañarme?Pensé que Xiomara era la chica correcta para mí. Me enamoré de ella porque era diferente a las demás: hermosa, honesta y jamás salía a fiestas. Una mujer con muchas cualidades que, obviamente, alardeaba delante de mis amigos. Es aquí donde cometí el error de presentársela a Sebastián, mi mejor amigo y al que yo consideraba como mi hermano.

Todo inició en febrero de este año. En una pichanga que solíamos hacer en el barrio llevé a Xiomara para que viera mi destreza con la pelota. Ella, siempre tan dulce e inocente, me daba ánimos desde las gradas. Luego del partido, le dije a Sebastián que por fin le presentaría a la mujer de mis sueños y así lo hice. Ambos charlaron, se rieron un rato y compartimos un momento que yo creí excepcional. Todo iba de maravilla. Sin embargo, me di cuenta de que mi chica empezó a actuar raro con el pasar de los meses y yo creí, ilusamente, que era por el tema de la pandemia. No me escribía, ni me llamaba y con las justas dejaba que la visitara los fines de semana. Debido a mis dudas le hackeé su Facebook y descubrí que mantenía conversaciones calientes con Sebastián.

Me quedé sorprendido y con el corazón hecho pedazos. Más allá de perder al amor de mi vida, me duele profundamente haber sido traicionado por quien yo creí que era mi pata del alma. Aún no le digo a nadie que ya sé toda la verdad y estoy fingiendo que nada pasó. ¿Qué debería hacer, señora Magaly? No quiero cometer una locura.

Ojo al consejo

Israel, se ve que eres un chico tranquilo y estoy segura que harás lo correcto. Lamento la traición que sufriste, pero no debes dejar que la venganza te consuma. En su lugar, aléjate inmediatamente de ambas personas, pues solo te hacen mal y no merecen estar a tu lado. Descuida, encontrarás el amor y la amistad ideales para ti. Superarás este mal episodio. Suerte.