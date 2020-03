Magaly Moro

Azucena (33 años, San Luis). Señora Moro, no puedo creer todo lo que estoy viviendo. Hace algunos días era tan feliz y dichosa, pero ahora mi mundo se está viniendo cuesta abajo.

Me casé con Ricardo, el amor de mi vida, hace dos semanas exactamente. Siempre supe él era el hombre de mis sueños desde que nos dimos nuestro primer beso hace siete años. Así que cuando por fin nos unimos en una boda maravillosa, delante de toda nuestra familia, me sentí la mujer más afortunada del planeta.El problema es que a partir de ese día lo noté muy raro. Pensé que quizás eran los nervios de la boda y la luna de miel, así que no le tomé mucha importancia. Sin embargo, sentí mi corazón partirse en dos cuando descubrí una conversación con su mejor amigo Joaquín.

En el chat, mi esposo le contaba lo culpable que se sentía por todo lo que hizo en su despedida de soltero pero que igual le encantaría volver a repetirlo. En aquel instante traté de confiar en él y pensar que todo era un malentendido, pero cuando vi que su amigo le mando el número de “Rossy Stripper” supe que mis sospechas eran ciertas.

No puedo soportar el dolor que llevo dentro, doctora. Lloro día y noche sabiendo que el hombre que amo me traicionó de la peor forma posible y días antes de nuestro matrimonio.

Hasta el momento no le he dicho que ya sé que me fue infiel. Simplemente he guardado silencio y trato de evitar sus besos y caricias que ahora me dan asco. Estoy destrozada. ¿Qué debería hacer? Aconséjeme, por favor.

Ojo al consejo

Azucena, necesitas afrontar lo sucedido y aceptar que Ricardo ya no es más el amor de tu vida. Te aconsejo que hables con él y le hagas saber que tú ya conoces toda la verdad. Sin embargo, no te sientas culpable por lo ocurrido, ni pierdas la compostura. Te mereces lo mejor del mundo y siempre mira adelante. Sé que saldrás de esta y podrás reconstruir tu vida. Suerte.