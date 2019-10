Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Adrián (24 años, San Miguel). Doctora Magaly, soy un joven estudiante de Derecho que está cruzando los últimos años de su carrera y que se ha enamorado de un mujer frívola, sin sentimientos. Sé que es insólito, porque nunca hemos sostenido una conversación de más de 10 minutos, pero me ha pasado.

Cecilia es mi compañera de aula desde sexto ciclo y desde que la vi en los pasillos me llamaron la atención sus ojitos color miel y sus labios rosas. Desde ese momento, he querido de manera sincera entablar una amistad, pero ha sido casi imposible; las únicas veces que ha tenido contacto conmigo ha sido a través de redes sociales, y solo para pedirme favores.

Por ejemplo, hace un par de meses me escribió para que la ayude a llenar una encuesta sobre "El poder del Estado en los cambios sociales". Recuerdo que en esa oportunidad le respondí de inmediato para que ella no me deje en visto, pero fue inútil. Cuando le respondí "ya lo hice, ¿cómo estás?", lo único que conseguí fueron dos checks azules.

Así ha sido desde entonces, siempre me escribe para que le pase mis apuntes para las prácticas o para que le ayude a resolver alguna inquietud, después de eso me deja de hablar. La semana pasada creí que esto cambiaría cuando me escribió para decirme que quería verme a la salida de clases. Fui emocionado y lo único que quería era que "por favor le preste 5 soles porque no tenía pasajes y sus amigos no le respondían". Fue tan hiriente eso. Doctora, esta situación me hace daño, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Adrián, tal parece que ella ya se dio cuenta de tus sentimientos y se está aprovechando de eso. Sé más astuto y aprende a valorarte un poco más. Si Cecilia solo te busca para que la ayudes y luego desaparece, entonces no quiere nada contigo. No permitas que alguien te utilice. Por estar enfocándote en ella quizás estás dejando ir a alguien que de verdad te aprecia.