Magaly Moro

Antonia (28 años, San Juan de Miraflores). Doctora Magaly Moro hace un par de semanas fue mi cumpleaños y la llegada de un mensaje cambió el rumbo de mis sentimientos y mi corazón está muy confundido.

Hace cinco años que tengo una linda y sólida relación con José Manuel, a quien conocí en un viaje a Tarapoto. Yo viajaba sola porque quería olvidarme de un amor apasionado, pero tóxico que me había hecho mucho daño. Cuando vi a José Manuel me gustó mucho y mientras lo fui conociendo quedé maravillada. Regresamos a Lima, nos conocimos por 7 meses y finalmente formalizamos nuestro romance. A su lado me sentí viva nuevamente. Ha sido una relación hermosa, sin embargo, el 17 de febrero fue mi cumpleaños y recibí el mensaje de Claudio, mi ex, al que trataba de olvidar en aquel viaje a la selva.

Me pareció raro ver su mensaje en Instagram, porque desde que lo dejé nunca habíamos entablado una conversación. “Feliz cumpleaños, Anto. Deseo que pases un lindo día”, decía aquel escrito.

Doctora, pude tomar esto con tranquilidad y dejarlo pasar, pero algo en mí cambió. Siento que en el fondo estaba esperando que algún día llegara este mensaje para poder tener contacto con él. Obviamente le agradecí el saludo y le pregunté cómo estaba. Hablamos por dos horas seguidas de nuestras vidas. Fue ameno, pero dejé de responderle porque sentí miedo al ilusionarme, otra vez. Ahora, no sé qué hacer, ¿estará bien continuar con mi romance con José Manuel, después de esto?

Ojo al consejo

Estimada Antonia, hay amores que nunca se olvidan, quizás este sea uno, pero lo que tampoco debes olvidar es cómo fue en su momento. Ese romance era dañino y no puedes volver a lo mismo. Deja las cosas como están y aléjate de Claudio.

Asimismo, otórgate un tiempo para pensar sobre tus reales sentimientos hacia José Manuel.

Mucha suerte.