“Me golpeó solo una vez”

María Luisa (42 años, San Isidro). Estimada doctora, en primer lugar, quisiera agradecerle de antemano por su atención.

Hace un año y medio, mi esposo Martín y yo decidimos formar un hermoso hogar. Lo primero que hicimos fue comprarnos un departamento, equiparlo y luego decidimos tener a nuestro primer bebé.

Nuestra familia se mantuvo estable por mucho tiempo, había problemas, pero nada que no pudiéramos solucionar mediante el diálogo. Cuando nació Luis, el comportamiento de Martín cambió un poco. Todo el día se mostraba aburrido, cansado, estresado, porque el bebé no le dejaba dormir bien por las noches y él me decía que yo debía buscar la manera para calmarlo.

Poco a poco, mi marido comenzaba a llegar cada vez más tarde. Al principio, decía que prefería quedarse en el trabajo para adelantar sus quehaceres, pero luego comenzaba a llegar ebrio. La última vez que tomó, llegó al día siguiente. Y como era de esperarse, le reclamé y le exigí una explicación. Al principio, él solo guardó silencio, pero yo insistí, comencé a levantar la voz y a decirle que era un mal hombre, entonces él volteó y me tiró una cachetada, luego comenzó a insultarme. Horas después pude ver una marca roja en mi mejilla, pero solo atiné a llorar en silencio.

Al día siguiente, él se fue a su trabajo y siguió con su misma actitud. No sé qué debo hacer, sé que en parte fue mi culpa porque lo provoqué. He hablado con algunas amigas y me dicen que no debo tolerarlo, pero lo hago por nuestro hijo. Oriénteme, por favor, doctora.

OJO CONSEJO:

María Luisa, no toleres el maltrato. Si él realmente está arrepentido, que busque ayuda para aprender a controlar su enojo; de lo contrario, las consecuencias serán fatales.

