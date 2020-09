Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Laura (42 años, San Martín de Porres). Estimada señora Moro, estoy empezando a sentir algo que jamás había experimentado antes, ni siquiera en mis mejores años de juventud. Le explico.

Ricardo, mi hijo de doce años, está llevando actualmente clases virtuales por el evidente cierre de escuelas en todo el país. Como él es algo distraído, tengo que sentarme a su lado todas las mañanas para que preste atención a las lecciones del día.

De esa forma conocí a Marcos, su tutor y el único hombre que ha puesto de cabeza todo mi mundo. Ambos empezamos a hablar frecuentemente por Whatsapp para charlar sobre el desempeño de Ricardito, ya que últimamente le estaba yendo mal con sus notas. Todo iba bien hasta ese momento, solo eran conversaciones profesionales entre padre y maestro e, inclusive, nos tratábamos de “usted”.

Sin embargo, con el pasar de los meses empezamos a tener más confianza y a llamarnos con la excusa de hablar sobre las tareas de mi hijo. Así comenzaron los coqueteos, las indirectas y las llamadas a escondidas en la madrugada.

Todo este juego de tener una relación “prohibida” me excita y me hace sentir como una jovencita de nuevo. Pero justamente ese es el problema, doctora Moro. Yo soy una mujer divorciada, pero Marcos es once años menor que yo.

No le he contado a ninguna de mis amistades sobre él, temo que pregunten quién es y se enteren que, además de ser el profesor de mi hijo, es demasiado “chibolo” para mí. ¿Debería alejarme de él y buscar a alguien de mi edad?

Laura, tienes todo el derecho de rehacer tu vida; y si Marcos te hace feliz, no tengas miedo de iniciar algo a su lado. Eso sí, recuerda que sigue siendo el maestro de tu hijo y tienen que guardar cierta distancia para no levantar malos entendidos. Por último, te aconsejo que le preguntes si él desea algo serio contigo. De esa forma sabrás si esa relación tiene futuro. Suerte.

