Elena (27 años, Ventanilla). Doctora Magaly, tengo una pequeña inquietud que le ruego me ayude a resolver.

Hace seis meses conocí a Luis. Yo soy cajera en un restaurante y él comenzó a laborar allí como mozo. Desde que lo vi me pareció un hombre muy guapo. Es alto, de contextura delgada, tiene los labios rosados y unos ojos grandes marrones claros.

Su belleza no solo atrajo mi atención, sino también la de mis compañeras de trabajo. Durante los horarios de almuerzo varias meseras confesaban que Luis estaba “para comer y para llevar”. Yo solo las escuchaba sin revelar que a mí también me encantaba.

Hace un mes, aproximadamente, Luis me sorprendió al invitarme una mazamorra morada cuando salimos del trabajo. Desde entonces comenzamos a hablar más. Me pareció un chico muy divertido.

Con el trato me he podido dar cuenta de que no le soy indiferente; sin embargo, también he notado que no le agradan mis pecas. Tengo muchas en la cara. En varias ocasiones me ha dicho si es que no he pensado en hacerme un procedimiento estético para borrarlas.

Debido a sus reiteradas preguntas he pensado en hacer algo para eliminarlas con el objetivo de complacerlo. Tal vez así pueda conquistarlo del todo y hacer que me pida que sea su enamorada. Me gusta muchísimo. No quiero perder la oportunidad de tener una relación con él. ¿Usted cree que sea lo correcto? Creo que sin esas pecas me veré más bonita y atractiva para los hombres.

OJO AL CONSEJO

Estimada Elena, en mi opinión, no debes someterte a ningún procedimiento estético si es que tú realmente no lo deseas. Los cambios que tú quieras hacerte deben ser únicamente para complacerte a ti. Las pecas no afectan tu belleza. No me parece correcto que Luis te insista en un cambio. Debe respetar tu físico. Cultiva el amor por ti misma, eso es fundamental. Saludos.