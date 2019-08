Magaly Moro

Mariela (27 años, Comas). Doctora, a inicio de año, luego de una ruptura amorosa, decidí retomar mis grandes pasiones y pasatiempos. Fue entonces cuando un amigo de la universidad con quien participaba en un elenco de danza me invitó a un grupo de caporales que ensayaba en el Campo de Marte, todos los domingos, para participar en la Fiesta de la Candelaria en Puno. Al principio no quería, veía esas polleritas tan cortas que usan las chicas y me daba vergüenza. Dudé mucho hasta que por fin me animé a ir a mi primer ensayo.

Ahí conocí a Sergio, un muchacho puneño que bailaba de una manera histriónica. Me llamó la atención la forma cómo me miró. No pasó ni una hora y ya estábamos riendo juntos. Desde ese momento, él me ayudó para ingresar en el mundo de los caporales en Lima.

Me gustaba su carácter alegre, sus conocimientos con respecto a la Candelaria. No era muy agraciado que digamos, pero eso es lo de menos cuando hay química, ¿no? Hace unas semanas viajamos a Puno junto al grupo para reconocer el clima y el lugar donde bailaremos.

Después de ensayar por horas, fuimos solos a la discoteca Clandestino. Nos besamos y él me dijo para estar. Yo le respondí que no estaba segura, ya que una amiga de los caporales me había advertido que muchos de los chicos que bailan son mujeriegos. Pero no sé, me agrada mucho su forma de bailar, su amor por Puno y sus bromas; aunque quizás eso no sea suficiente. No sé qué hacer, señora Moro. Espero me pueda ayudar. Me gustaría darme una nueva oportunidad para amar.

OJO CONSEJO:

Mariela, quizás es muy pronto para iniciar una relación, mejor conócelo más. Además, encuentra en él otra actividad en común, a parte de las danzas. Suerte.