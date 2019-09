MAGALY MORO

magalymoro@grupoepensa.pe

Adriana (32 años, Villa María del Triunfo). Doctora Moro, no entiendo qué me está pasando con estos muchachos que salen en la televisión.

Desde que empezó la fiebre de “Esto es guerra” y “Combate”, yo siempre me mostré reacia a ese fenómeno de la pantalla chica porque me parecía tonto. No obstante, desde que tuve a mi niña he tenido que quedarme en casa por varios meses, debido a la licencia de trabajo, y desde entonces me he vuelto fan de la televisión nacional, ya que no tengo cable. Al comienzo, veía los programas porque en fin... Sin embargo, con el pasar de las semanas, cada vez le prestaba más atención y me pude dar cuenta de los hermosos cuerpos que tienen estos chicos: poseen grandes músculos y un abdomen marcado que a mí me vuelve loca. Me encanta el bronceado que lucen y ni qué decir del carisma que se manejan; son muy graciosos y divertidos.

Pensé que esta atracción sería pasajera, pero es todo lo contrario, pues se va intensificando e incluso le he dicho a mi pareja y padre de mi hija que vaya al gimnasio para que pueda agarrar aunque sea un poco de cuerpo, ya que es bien flacuchento y flácido, pero lastimosamente él se resiste.

Tengo un poco de temor que esta sensación me separe de mi Percy, ya no lo veo como antes, hasta feo me parece a comparación de estos jóvenes perfectos. Necesito realmente su apoyo para poder aclarar mis sentimientos, mi novio es bueno y atractivo intelectualmente, pero no es uno de ellos. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Adriana, lo que tú sientes es solo una ilusión probablemente pasajera. No creo que sea bueno que termines una relación de años por eso. Estás confundida. Intenta dejar de ver esos programas por unos meses, visita a tus amigas y haz otras actividades que mantengan tu mente ocupada. Recuerda que el físico no es lo más importante. Además, con tu conducta puedes herir a Percy. Ten cuidado.