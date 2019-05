“Me ha estado ilusionando”

Por: Magaly Moro

Lizbeth (30 años, Puente Piedra). He encontrado al amor de mi vida, doctora Moro. Él es un hombre muy inteligente y un lector asiduo, amante de la buena música y con gran sensibilidad.

Lo conocí en una reunión organizada por unos amigos en común. Al principio se mostraba callado, poco sociable; sin embargo, cuando empezamos a conversar, todo fluyó de manera mágica.

Nos hicimos muy buenos amigos, incluso me esperaba en la puerta del trabajo para acompañarme a mi casa, decía que como estaba de paso podíamos ir juntos. Poco a poco comencé a darme cuenta lo mucho que yo también le gustaba, pero nunca se atrevía a decírmelo.

Todo marchaba de maravilla, pero una noche, en una reunión, me llevé una terrible noticia, me enteré que Juan está con una chica desde hace un año, incluso viven juntos.

No podía creer lo que escuchaba, pero él no se atrevió a negarlo. Es más, aseguró que era muy feliz con ella y que haberse mudado a su lado fue una de las mejores decisiones de su vida.

No entendí nada de lo que estaba ocurriendo, me sentí traicionada, sucia, utilizada. Juan me estaba ilusionando y ahora se lo decía a todas nuestras amistades que estaba comprometido y era feliz con su novia.

Yo, sin perder la calma, me serví un vaso de pisco, seguí escuchándolo y luego me marché. No sé qué debo hacer, ¿seguir hablando con él?, ¿dejarlo de lado?, ¿mantener nuestra amistad?

Me siento muy confundida y lo único que se me ocurre es luchar por lo que siento por él. Ayúdeme, doctora.

OJO CONSEJO

Lizbeth, estás creando una historia en tu cabeza. El muchacho que llegó a tu vida solo busca tu amistad y has estado confundiendo todo. Lo mejor será que te alejes de él por un tiempo.