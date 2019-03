Me hace pagar siempre la cuenta

David (30 años, Jesús María). Señora Moro, hace unos días fue el Día de la Mujer y ese día discutí con Antonella porque ella no comprende que no soy su billetera.

Hace 3 meses estoy saliendo con ella. Ambos tenemos un trabajo estable. Ella aparte vende productos por catálogo y le va bien. Sin embargo, desde que estamos saliendo, Antonella quiere que siempre pague las cuentas de los restaurantes a los que vamos o a los hoteles que hemos ido. Y eso me parece injusto, porque ella también puede aportar.

Cuando la conocí, ese día supimos la noticia de un feminicidio y recuerdo que me dijo que eso se debía al machismo que hay en la sociedad. Le di la razón, pues creo que hay muchas injusticias con las mujeres. Por ejemplo, mi abuela nunca pudo estudiar algo, porque en esos tiempos se creía que la mujer estaba destinada al hogar y los hijos; mi madre estudió una carrera técnica, pero la ejerció hasta que se casó. Sin embargo, mis dos hermanas fueron a la universidad y espero que nunca dejen su profesión el día que se casen o tengan hijos. El punto es que pensé que Antonella sería coherente con sus palabras y acciones, pero me he dado cuenta de que no es así.

La primera vez que salimos, la invité a comer; a la segunda, le propuse pagar a medias y me dijo que se había olvidado la billetera en su casa. Así me ha venido con excusas y cuando ve que se acerca el mozo con la cuenta, se va al baño. Cuando le comenté mi molestia ese Día de la Mujer, me dijo: “Hoy es mi día y si quieres celeste, te debe costar”. No sé si deba seguir saliendo con ella. ¿Qué hago?

CONSEJO:

Querido David, es claro que ella tiene un pensamiento machista que no está acorde con lo que crees y te hará sufrir, es una involución. Mejor es terminar.

