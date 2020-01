Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Lucero (22 años, Surco). Doctora Moro, le escribo porque estoy viviendo una situación complicada. Hace dos años Esteban y yo terminamos una relación con idas y venidas. En un principio pensé que él me había dejado de querer, pero luego me enteré que hubo alguien más: mi amiga Elizabeth.

Los tres estudiamos Administración de empresas en la Universidad de Lima. Aquí los conocí a los dos. La mayor parte del tiempo la pasábamos juntos. Nunca pensé que entre ellos iba a haber algo más que amistad. Cuando me enteré, por amigos en común, que conversaban cuando yo no estaba con ellos, los encaré. Ambos me negaron que tuvieran un romance. Dijeron que solo eran amigos.

Finalmente, Esteban y yo nos separamos y les dejé de hablar a los dos porque creí que en el fondo me mentían. Me alejé. Desde entonces, me dediqué a estudiar y trabajar. Pasaron casi dos años sin que tuviera noticias de ellos porque me cambié de horario de clases. Sin embargo, hace poco me enteré que son enamorados. La noticia me fastidió, sin embargo, entiendo que han pasado casi dos años del fin de mi relación, por lo que no debería afectarme. Además, sé que su romance comenzó cuando ya ni éramos amigos.

El problema es que estamos en el último ciclo de la universidad y compartimos dos cursos obligatorios, por lo que me los encuentro en las clases y lo cierto es que me incomoda verlos juntos porque no me parece correcto que sean pareja. Señora Magaly, ¿cree que estoy pensando acertadamente?

Ojo al consejo

Estimada Lucero, considero que la relación entre Esteban y Elizabeth no debería incomodarte. Ellos ya no tienen nada que ver contigo. Tu relación y amistad con ellos terminó hace dos años, por lo que no debería afectarte en lo absoluto. Ocúpate en tus estudios y trabajo. Así haya o no habido una deslealtad por parte de ellos, el pasado ya pasó. Suerte.