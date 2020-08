Me invitó pollo a la brasa de 3 soles: “No te va a pasar nada”, me dijo mientras él se devoraba su presa

Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Mariana (24 años, La Perla). Señora Moro, yo entiendo que nuestro país esté viviendo una situación complicada y sé lo difícil que es conseguir dinero en medio de una pandemia. Sin embargo, creo que es importante gastar un poco más y asegurarnos de comprar algo de calidad para no contagiarnos, ¿no le parece?

Le digo todo esto porque Josué, mi actual enamorado, me invita a comer a lugares baratos de su zona en el Cono Norte. Yo me tomo el tiempo de arreglarme y protegerme con todos los implementos de bioseguridad para visitarlo en su casa de San Martín de Porres.

Aún así, él no toma en serio el coronavirus y compra comida de restaurantes de dudosa procedencia. Por ejemplo, la última vez que fui me llevó a un lugar que vendía pollo a la brasa a solo 3 soles. No quiero sonar presuntuosa, pero ese local no me inspiraba nada de confianza y estoy segura que no contaban con toda la protección necesaria. Es más, las cremas estaban puestas en unas bolsitas de marciano.

Obvio no comí nada de lo que compró y Josué está resentido por eso. “Eres una exagerada, no te va a pasar nada”, me dijo mientras él se devoraba su presa muy feliz. Me molesta esta situación porque yo sí me tomo en serio el tema de la salubridad.

Cada vez que él me visita, yo le invito comida de restaurantes que cumplen con todo el protocolo sanitario. Soy una persona muy exigente y lo hago porque me preocupo por él.

No me importa gastar mi dinero con tal de mantenerlo sano. ¿Qué debería hacer? Estoy pensando en no visitarlo más.

Ojo al consejo

Querida Mariana, lo que hace tu enamorado es totalmente irresponsable. Josué debe ser el primero en estar preocupado por tu salud, así como tú lo haces con él. Te sugiero que hables seriamente con él y le hagas entender que un gustito puede salirle muy caro. Por otro lado, intenten cocinar en casa para evitar comprar en la calle. Piensen en su vida y la de sus seres queridos.