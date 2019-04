Me invitó a un campamento

Doris (25 años, Jesús María). Doctora Moro, estoy muy decepcionada de mi mejor amigo. La semana pasada, cuando Emilio me invitó a ir de campamento, jamás pensé que tuviera malas intenciones conmigo.

Nosotros siempre hemos sido seguidores del Señor, incluso entregamos nuestro amor a Dios desde niños, cuando hicimos juntos nuestra primera comunión. Pero parece que él ya no es el mismo chico inocente que yo conocí.

Cuando llegamos a Cañete, primero visitamos la iglesia de la zona y seguimos con todas las tradiciones. Sin embargo, todo empezó a ir mal al anochecer.

Mientras armaba la carpa e inflaba el colchón de aire, encontré entre sus cosas una caja de preservativos de colores, así como un pote de lubricante.

Tras el hallazgo, quedé desconcertada. Él estaba planificando acostarse conmigo, tener sexo prematrimonial. En ese momento, solo se me ocurrió dejar todo e irme del lugar.

Cuando él se dio cuenta de lo que había pasado, fue tras de mí para detenerme. Me dijo que tenía esos objetos por un tema de prevención. Pero no le creo, siento que me está mintiendo. Lo peor de todo es que me estaba empezando a enamorar de él y creí que usaba el viaje de excusa para declararme su amor bajo las estrellas.

Me siento utilizada y aunque él ha insistido varias veces en conversar, yo me he negado.

Sí, me gusta mucho, pero no de la forma que él piensa. No quiero ser un pasatiempo. Doctora, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme.

Estimada Doris, entiendo tu malestar. Lo mejor será que te tomes un tiempo para meditar si deseas mantener algún tipo de relación con Emilio. Mucha suerte.

