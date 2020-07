Magaly Moro

Francisco (27 años, San Juan de Lurigancho). Estimada señora Magaly, recurro a usted para que me aconseje qué hacer. Tengo una bonita relación sentimental con Lucía. Ella es una chica muy hermosa, tiene un cabello lacio, brilloso y largo.

Además, posee unos ojos grandes de color pardo acompañados por unas pestañas con un rizado natural. Varios de mis amigos suelen molestarme diciéndome que yo me les adelanté con Lucía. A pesar de que eso me genera cierta incomodidad, trato de no hacer caso a sus bromas pesadas. Mi chica sabe de esto y me aconseja lo mismo.

Además, me asegura que jamás me traicionaría y que soy el hombre de su vida. Sin embargo, en las dos últimas semanas se ha presentado un problema relacionado justamente con la belleza de mi Lucía. Su tía es una mujer de negocios, que por el estado de emergencia se le ocurrió crear unas mascarillas con diseños para venderlas por internet y eligió como modelo a mi enamorada. No estoy de acuerdo, doctora.

No quiero que mi chica modele mascarillas. Me molesta. Sé que solo se vería la parte de sus ojos, pero estos son hermosos y no deseo que todo el mundo los aprecie. Le he dicho a Lucía mi parecer, pero ella no entiende, me acusa de tener celos enfermizos y eso es falso. Simplemente no quiero que esas fotos despierten el interés de otros hombres y la llegue a perder.

Doctora, ¿qué puedo hacer para que Lucía me entienda? No quiero seguir discutiendo por este tema. Aconséjeme, por favor.

Estimado Francisco, considero que estás equivocado en tu forma de pensar. No tiene nada de malo que Lucía modele esas mascarillas. Las bromas de tus amigos han calado en ti. Confía en el amor que te tiene tu chica. Los demás pueden apreciar su belleza, eso es común e inevitable. Lo malo sería que le falten el respeto. Reflexiona sobre tu actitud. Mucha suerte.