Me molestan sus cambios de look

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Guillermo (40 años, Chorrillos). Señora Moro, creo que con el pasar de los años la paciencia se me ha ido agotando y muchas veces no sé cómo reaccionar con las actitudes de mi pareja. Conozco hace 5 años a Gabriela y tiene una personalidad intensa, siempre está en mil cosas y pese a todos sus deberes no ha habido un día que no se diera un tiempo para nosotros. Doctora, soy feliz a su lado y hace mucho tiempo que no me sentía así. Sin embargo, una de las cosas que me fastidian de Gabriela son sus cambios constantes de look.

En el 2014, Gabriela tenía un piercing y el cabello largo. Tenía un aire de femme fatale, tan atractiva; aún lo es, pero cada año se cambia de look. Ha sido rubia, pelirroja, se pintó el cabello de rosado, morado y azul. He tratado de comprender sus locuras, pese a eso la quiero mucho; sin embargo, he llegado a pensar que mi relación con ella no dará para mucho tiempo. Estoy en edad de establecerme, de tener un hogar, tal vez casarme, pero no sé si sea posible al lado de ella. Me he sentido muchas veces avergonzado de llevarla a reuniones con mis amigos, esto por sus cambios de look. Dudé mucho en llevarla a mi casa. La presenté como una amiga. Recién pude decir hace dos años que era mi enamorada.

He hablado con ella para que pueda ser más seria con su apariencia, que deje de lado pintarse el cabello como si fuera un payaso, pero solo he logrado que ella se moleste conmigo. “Tú me conociste así”, me ha repetido miles de veces.

Señora Moro, estoy pensando seriamente terminar mi relación con Gabriela. ¿Qué me aconseja hacer?

OJO CONSEJO:

Querido, es una pena lo que dices. Es probable que el amor que sentías por ella se haya diluido con el tiempo. Aclara tus sentimientos y sincérate con Gabriela. Suerte.

HAY MÁS...