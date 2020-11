Magaly Moro magalymoro@prensmart.pe

Anthony (28 años, San Juan de Lurigancho). Estoy en una relación con Andrea desde hace 15 meses. Ella es muy tierna, cariñosa y noble. La mayor parte del tiempo la pasamos bien; sin embargo, me molesta mucho su obsesión por las novelas mexicanas, en especial por “La Rosa de Guadalupe”.

Antes de la pandemia, cada vez que nos encontrábamos en su casa o en la mía, ella quería ver un capítulo de esta serie dramática por Youtube. Al inicio era divertido, porque nunca en mi vida la había visto.

Entenderá, doctora, que todo lo nuevo siempre causa curiosidad. No obstante, con el pasar de los meses, odiaba que mis citas involucraran historias sin sentido.

Cuando llegó el coronavirus y la cuarentena, pensé que ese ridículo plan que teníamos todas las semanas acabaría, pero no fue así. A mi Andrea se le ocurrió la estupenda idea de seguir con los capítulos por la plataforma Zoom.

Doctora, han pasado 8 meses y es realmente un fastidio conectarme todos los miércoles para ver esta popular ficción mexicana. Ni siquiera mi mamá me hacía ver esas cosas.

Yo solo quiero tener una videollamada tranquila, conversando de nuestro día o viendo una película en Netflix con tramas interesantes que involucren temas sociales, mas no las payasadas que representan en “La Rosa de Guadalupe”.

Estoy harto, pero no me atrevo a confesarlo, siento que si lo expreso se va sentir mal y tampoco quiero romperle el corazón. Sé que debí ser sincero desde un inicio y no hacerle creer que me gustaba. Necesito su ayuda, ¿qué hago?

Ojo al consejo

Estimado Anthony, lo primero que debes hacer es conversar con Andrea y explicarle que respetas sus gustos, pero no los compartes. No es algo grave y estoy segura que lo sabrá entender. No puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando no es así, porque a la larga esto puede terminar con tu relación. Busquen opciones que ambos disfruten.