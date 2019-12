Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Carlos (39 años, Pueblo Libre). No puedo creer la pesadilla que estoy viviendo, doctora. Necesito un consejo que me salve para así no morir de amor.

Julia es el nombre de la mujer más ingrata del mundo, a quien le entregué toda mi vida; incluso compré a su nombre la casa donde vivíamos, pero me lastimó. No entiendo cómo me paga con traición. Desde hace meses, ella y mi mejor amigo de la infancia se entendían a mis espaldas. Quién sabe cuántas veces habrán estado juntos en nuestra habitación. No se imagina cómo los desprecio, señora Moro. Sin embargo, no quiero que ese rencor me termine consumiendo. Algo en mi cabeza me dice: “No valen la pena”, pero el dolor es tan fuerte que por ratos quiero desgraciarme.

Me siento desolado. Ahora ni siquiera tengo con quién conversar, porque el que decía llamarse mi amigo me dio una estocada final con su traición. ¿Cuánto tiempo más sufriré por ellos? Estas semanas de inmensa tristeza opté por salir con algunas mujeres, tener encuentros casuales; pero lejos de sentir placer, me siento terrible. Siento que estoy muerto en vida. No es justo lo que me está pasando. No he hecho nada malo para merecerlo. ¿Por qué Dios me castiga así? Ayúdeme, por favor. Estoy al borde de la locura.

Nada logra hacerme feliz. Veo cómo mi familia se esfuerza por hacerme sentir mejor, pero no puedo. A veces siento que me falta el aire e incluso ya no quiero ni trabajar. Tengo temor de quedarme así para siempre. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Carlos, sin duda estás viviendo una experiencia difícil, pero si realmente quieres seguir con tu vida, debes perdonar para dejar ir el dolor. El rencor solo va a limitarte. No te culpes. Recuerda que la relación es de dos. Asume lo que estás viviendo como una lección, no le des más vuelta al tema y evita recordarlo por un buen tiempo. Piensa en ti, refúgiate en tus proyectos y busca ayuda psicológica.