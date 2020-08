Magaly Moro

Kiara (30 años, San Martín de Porres). Estimada doctora Magaly, es un gusto saludarla por medio de esta carta. Le escribo porque tengo una duda que me atormenta. No sé qué hacer con un pedido de mi enamorado.

Rafael es el nombre de mi pareja. Desde que comenzó el estado de emergencia estamos viviendo juntos en mi departamento. Yo, afortunadamente, estoy laborando en modo teletrabajo. A pesar del oscuro panorama, nosotros no podemos quejarnos porque hasta el momento gozamos de buena salud.

Sin embargo, la situación sigue siendo muy complicada. Todos los días leemos que los casos de contagios por coronavirus se incrementan, siendo Lima la ciudad más afectada. Ahora que ya no estamos en cuarentena, es probable que esta pesadilla se prolongue y eso nos genera temor.

Por esto, hace unos días Rafael me propuso que nos vayamos a vivir a Huarochirí. Él tiene varias chacras y una casa en el lugar. Además, su vivienda está un poco alejada de la zona urbana. Me dijo que la señal de internet era buena, por lo que yo no tendría problemas para trabajar. No obstante, la propuesta no me convence, primero, porque temo tener inconvenientes con la red y segundo, porque no quiero dejar mi departamento, acá estoy cerca de mis padres, a los que puedo ver aunque sea fuera de su casa.

Le he explicado esto a mi chico, pero me pide que acepte. Me dice que es probable que tarde o temprano nos contagiemos si nos quedamos en Lima. ¿Qué hago, doctora? Me siento presionada.

Ojo al consejo

Estimada Kiara, entiendo tu inquietud. Considero que debes evaluar detenidamente los pros y contras de esa propuesta. Sea el lugar en que se encuentren, la probabilidad de contagio existe. Siempre deben tomar sus precauciones. Analicen lo que es más conveniente para ambos. Es importante que se comuniquen, tengan confianza y lleguen a un mutuo acuerdo. Suerte.