Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Ariana (28 años, Barranco). Doctora, yo siempre he sido la típica chica que le gusta salir a divertirse para disfrutar al máximo de mi juventud. Sin embargo, todo lo que hago siempre es con responsabilidad y respeto hacia mi pareja, Francisco.

De hecho, nos conocimos bailando en una discoteca hace cinco años. Desde entonces, hemos sido inseparables; lo que parecía una aventura de verano terminó en una relación con planes de matrimonio. Por supuesto, yo estoy encantada con Pancho, pero nada es perfecto en esta vida.

Desde que inicié la relación sentimental con mi chico, no me ha dejado salir con mis “besties” como solía hacer antes. En todas las salidas siempre estaba a mi lado como guardaespaldas, callado y sin emitir una sola palabra. No me dejaba ni bailar, doctora.

Cuando quería salir a las discotecas con mi grupo de amigas, Fran se negaba rotundamente y me decía que solo podía ir si yo iba con él. “Amor, ¿qué pasa si alguien quiere sacarte a bailar porque te ve sola? Estoy segura que las bandidas de tus amigas se harían de la vista gorda. Mejor yo voy contigo para cuidarte”, me decía cariñosamente.

Las cosas no han cambiado, aunque ahora lo único que yo quiero es ver a mis amistades para charlar y pasar un buen rato. Pero no puedo, señora Moro. Pancho piensa que es una excusa para irme a tomar con ellas y emborracharme, ¿puede creerlo?

Me siento encerrada y mis amigas me dicen que lo deje de una buena vez. ¿Usted qué piensa?

Ojo al consejo

Querida Ariana, no es sano que toleres esas conductas posesivas y tóxicas por parte de tu pareja. Quien te ama y respeta por sobre todas las cosas, te hace sentir libre y no te condicionada a lo que él quiera. Te aseguro que esas palabras de falsa preocupación son solo chantaje. Por eso mismo, te recomiendo que termines esa relación amorosa. Será lo mejor para ti. Piénsalo.