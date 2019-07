Me propuso un amor libre: "encuentros casuales, sin compromiso, pero con cariño”

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Miguel (33 años, Santa Anita). No sé si mi amada Emilia sepa lo que me está proponiendo; sinceramente, me parece una locura, doctora.

Nosotros teníamos planes de vivir juntos, formar una familia, un hermoso futuro; sin embargo, no sé en qué momento todo comenzó a cambiar. Discutíamos por cualquier tontería, hasta que se cansó y me dejó.

Pasaron 6 meses desde que terminamos. Sin embargo, como sentía que no podía superar la separación, le pedí que nos volviéramos a ver. Ella aceptó sin dudar. Me extrañó la facilidad con la que me respondió y me entusiasmé; pensé que ella aún me amaba y que había estado esperando mi mensaje.

No obstante, cuando la vi, supe que todo había cambiado. Comprobé que Emilia no era la misma, pues me propuso tener un amor libre.

Cuando le pregunté si sabía de qué estaba hablando, me dijo: “Sí, encuentros casuales, sin compromiso, pero con cariño”.

Su respuesta me dejó sorprendido. No estaba seguro de entender: ¿me amaba o solo quería tener intimidad conmigo? “Hay que pasarla bien”, agregó.

He pensado en esa propuesta. La verdad es que al principio la idea me gustó. Ella, al margen de haber sido mi pareja, es una mujer sensual, deseable y atractiva. Ante ello, ¿quién podría negarse? Sin embargo, creo que en el fondo me sentiría mal sabiendo que no soy el único en su vida. Me siento muy confundido. A veces pienso que actúa así por despecho, pero luego veo que está tan tranquila que no sé qué pensar.

¿Qué me aconseja?, ¿debo aceptar su propuesta u olvidarme de ese amor?

OJO CONSEJO:

Miguel, si no estás listo para aceptar la propuesta de Emilia, mejor aléjate. Aunque al principio puedes sentirte cómodo, a la larga podrías salir herido.