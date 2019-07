Me quedé solo y endeudado: "le hice obsequios caros, la invitaba a comer a ella y a su familia"

Por: Magaly Moro

Darío (45 años, Puente Piedra). Conocí a la peor mujer del mundo, una descarada, interesada e infiel.

No sé qué hizo para enamorarme, me tenía loco. La primera vez que me engañó, lloró como una niña pidiéndome perdón, porque se “había equivocado”, y le creí, aunque nunca pude olvidar su traición.

Hizo todo lo que pudo para demostrarme que era mía, que mi amor lo era todo. Al poco tiempo, todo volvió a estar bien y ella me hacía pensar que quizá falló porque no se sentía del todo querida por mí. Entonces le ofrecía todo mi amor, sin condiciones, le hice obsequios caros, la invitaba a comer a ella y a su familia, hasta que me volvió a engañar, pero esta vez fue más allá de besos y abrazos y se involucró sexualmente con otro hombre.

En ese instante sentí cómo se destrozaba mi corazón. Se había burlado de mí como si yo no valiera, nunca me había enamorado así de alguien. Es una mujer malvada, doctora, no se merece nada bueno de esta vida. Sin embargo, la amo y sufro como no tiene idea.

Después de que le pedí que se largara de mi vida, y de sufrir su ausencia, comencé a gastar mis ahorros en comida, alcohol, placer, cualquier cosa para olvidar todos los recuerdos.

Debo admitir que caí en la peor de las decadencias, nadie me reconocía y todo por su engaño.

Ahora que me siento un poco mejor, vi que tengo mil deudas y que estoy solo. A veces me despierto y me digo: “La vida no tiene sentido”, pero algo en mí me dice que debo seguir luchando. ¿Qué hago, doctora?

OJO CONSEJO:

Darío, estás pasando por una terrible depresión. No te dejes vencer, una persona como ella no merece tus lágrimas. Busca ayuda de un profesional. Todo estará bien.