Me quiere dejar por un escritor: "duerme con el libro y lo abraza"

Por: Magaly Moro

magalymoro@grupoepensa.pe

Rolando (28 años, Surquillo). Doctora Magaly, hace 5 años tengo una relación y estoy a punto de casarme. No lo hice antes por falta de dinero, aunque mi novia siempre insistía. Sin embargo, ahora que ya tenemos los medios, parece que no le importa; incluso sospecho que me quiere dejar. Esta situación me tiene confundido.

Todo empezó cuando Sandra compró el libro “El arte de ser libre” de Marco Gutti. Desde hace varios días, no hace más que compararme todo el tiempo con ese escritor. Yo no creo que las historias que ese señor cuenta en su publicación sean reales, pero ella piensa que él es perfecto.

Hace una semana que Sandra duerme con el libro y lo abraza. Doctora, creo que en realidad lo hace porque está pensando que duerme con el tipo ese; pone una cara que mejor ni se la describo. Sin embargo, algo me dice que ama tanto a ese autor porque piensa que es como Guty Carrera, el que salía en la televisión. Sé que suena tonto eso, pero es real.

Estoy pensando en decirle que deje el libro fuera de nuestro cuarto o de lo contrario termino con la relación. Aunque también me da miedo que rompa conmigo y se vaya a ver a ese sujeto, el Guty falso. Ello no me sorprendería, ya que su dirección está en la hoja de créditos del libro y además brinda talleres cerca del Centro de Lima.

Por otro lado, se me ocurrió escribirle a las redes sociales del autor haciéndome pasar por ella, para ver si recibo una respuesta. También pensé en ir a la Feria Internacional del Libro para aclararle las cosas. Estoy muy preocupado, doctora. ¿Qué hago con mi relación?

OJO AL CONSEJO

Rolando, lo mejor es que le digas lo que sientes con respecto a su obsesión por el autor, porque quizás aquel sentimiento solo es pasajero. Mucha suerte.