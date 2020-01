magaly moro

Katherina (27 años, Surco). Doctora Moro, estoy un poco angustiada. Sucede que mi exenamorado se mudó de oficina, ahora trabaja en el mismo lugar que yo. Hace más de un año que no tengo comunicación con él, lo bloqueé de mis redes sociales porque me engañó. No he sabido casi nada de él en este tiempo, solo que iba a ser papá porque una amiga me lo comentó. No me importa porque ya lo saqué de mi vida, es más, espero que le vaya bien; sin embargo, hay una elevada posibilidad no solo de que me lo cruce, sino de hasta que trabaje con él, lo cual me genera aflicción.

En todo este tiempo he hecho grandes esfuerzos para borrarlo de mi mente y lo he logrado. He recuperado mi autoestima, he vuelto a ser una chica feliz, con nuevos sueños y metas.

Este asunto me aflige tanto que hasta tuve una pesadilla. Soñé que mi hermana lo echaba de la casa, mientras él lloraba y me pedía que lo ayude. Digo pesadilla porque la sola idea de que vuelva a aparecer en mi vida me llena de terror.

La última vez que me llamó de un teléfono público me pidió apoyo en un asunto familiar que lo tenía preocupado y acongojado. Acepté ayudarlo porque soy incapaz de no hacerlo, no solo con él, sino con cualquier persona que lo necesita. Pero mis amigas dicen que fue una manipulación.

Lo que me hizo es imperdonable. Con esto no quiero decir que lo odie o guarde rencor, para nada, solo tengo miedo de que se vuelva a acercar a mí. ¿Qué hago con esta angustia que tengo? Esperaré su consejo.

Ojo al consejo

Estimada Katherina, entiendo tu aflicción. Debes ser fuerte, si él ya está fuera de tu vida, no dejes que estos pensamientos te agobien. Si notas que él vuelve a interesarse en ti, hazle saber que es un capítulo cerrado que forma parte de tu pasado, pídele amablemente respeto y consideración. Sigue adelante, concentrada en tus sueños y metas. No permitas que nada te quite la sonrisa.